"الحرية والتغيير" ترسل وفدًا إلى الإمارات لبحث ترتيبات العملية السياسية في السودان

وأكدت أن "الوفد سيلتقي القيادة الإماراتية من أجل مناقشة إكمال الترتيبات النهائية للعملية السياسية المبنية على الاتفاق السياسي الإطاري، والتي تقوم فيها دولة الإمارات بدور مُقَّدر ضمن الآلية الرباعية".

وذكرت أن "الوفد سيناقش كذلك سبل تمتين العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وتطويرها، كما سيلتقي الوفد بالجالية السودانية المقيمة في دولة الإمارات لتنويرها بآخر تطورات المشهد السياسي في السودان".

وكانت قوى "الحرية والتغيير" بدأت جولاتها الخارجية بزيارة دولة جنوب السودان، في 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، وعقدت سلسلة لقاءات مع المسؤولين في جوبا، لشرح تطورات العملية السياسية في السودان، وسعي الأطراف إلى استعادة مسار الانتقال وتشكيل حكومة مدنية تقود البلاد إلى انتخابات عامة بنهاية الفترة الانتقالية.

ويمر السودان بتجربة انتقال هشة عقب سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، في نيسان/أبريل 2019، بينما تقود الآلية الأممية الأفريقية، بمساعدة الآلية الرباعية التي تضم: "السعودية، والإمارات، وبريطانيا، والولايات المتحدة" عملية سياسية بين الأطراف السودانية، لإنهاء الأزمة.