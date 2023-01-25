السودان.. "الكتلة الديمقراطية" تكشف تفاصيل اللقاءات السرية مع "الحرية والتغيير"

كشفت مجموعة الكتلة الديمقراطية في السودان، اليوم الأربعاء، تفاصيل اللقاءات السرية مع تحالف "الحرية والتغيير"، والتي كانت برعاية رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو.

وكانت اللقاءات بهدف التوصل إلى اتفاق حول "إعلان سياسي" جديد يُنهي الخلافات بين الطرفين، ويسرّع من انضمام "الكتلة الديمقراطية" إلى العملية السياسية الجارية، بين الأطراف السودانية، بهدف تشكيل حكومة انتقالية جديدة.

وقال القيادي بمجموعة "الكتلة الديمقراطية" سليمان صندل، خلال مؤتمر صحفي، في الخرطوم، اليوم الأربعاء، إن اللقاءات السرية كانت برعاية رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وأوضح أن الطرفين توصَّلا إلى اتفاق حول ما نسبته 95% من القضايا الخلافية، وكانا بصدد التوافق على "إعلان سياسي" جديد، قبل أن تنهار التفاهمات بسبب تراجع الحرية والتغيير، ورفضها القبول بقوى سياسية داخل "الكتلة الديمقراطية"، بحسب قوله.