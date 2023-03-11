قوى "الاتفاق الإطاري" المدنية: بيان الجيش السوداني حمل رسائل مهمة وإيجابية

وسارعت القوى المدنية الموقعة على "الاتفاق الإطاري" للترحيب ببيان القوات المسلحة، قائلة إن البيان "حمل رسائل مهمة وإيجابية".

وقالت في تصريح صحفي، إن "بيان الجيش أكد على التزام القوات المسلحة السودانية بالعملية السياسية الجارية وبكل ما ورد في الاتفاق الإطاري، وهو ما يعزز التزام كل أطراف العملية بالمضي فيها قدماً وتجاوز ما يعترضها من تحديات بروح وطنية ومسؤولة".

وأوضحت أن "الاتفاق الإطاري وضع أساساً سليماً لأهم القضايا التي تواجه البلاد الآن، وعلى رأسها ضرورة استرداد مسار الانتقال الديمقراطي تحت قيادة سلطة مدنية كاملة، ووحدة الجيش السوداني، ونأيه عن السياسة ضمن عملية شاملة للإصلاح الأمني والعسكري، والشروع في عملية شاملة ومنصفة للعدالة والعدالة الانتقالية، وغيرها من القضايا الرئيسية التي عالجها بصورة عميقة".

وأشارت إلى أن "ذلك يضع على عاتق أطراف الاتفاق الإطاري جميعاً ضرورة إكمال مناقشات المرحلة النهائية في أقرب فرصة ممكنة، بما يؤسس لمرحلة انتقالية مستقرة وناجحة تقود في نهايتها لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة".