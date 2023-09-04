العراق.. بارزاني يشن هجوماً حاداً على قرار إخلاء "العمليات المشتركة" بكركوك
شن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني هجوما حادا على قرار المحكمة الاتحادية بشأن إخلاء مقر العمليات المشتركة في كركوك.
ووصف بارزاني قرار المحكمة الاتحادية في تغريدة عبر منصة "إكس" بـ المهزلة".
ويوم أمس الأحد، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، وهي أعلى سلطة قضائية، أمراً ولائياً بوقف إجراءات فتح مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة كركوك المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل، والتي تشهد منذ أمس السبت ارتباكاً أمنياً.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأحد، أن المحكمة الاتحادية، أصدرت أمرا بإيقاف إجراءات فتح مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة كركوك لحين حسم الدعوى.
وقالت الوكالة إن "المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت أمراً ولائيا بإيقاف إجراءات تنفيذ إخلاء مقر قيادة عمليات كركوك وتسليمه خالياً من الشواغل وكافة الإجراءات المترتبة عليه".
وأشارت إلى أن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها التداولية للنظر في طلب إصدار أمر ولائي بخصوص تسليم مقر العمليات المشتركة في كركوك، بناء على الدعوى المقدمة إليها بهذا الخصوص.