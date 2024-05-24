محللون: قرارات المحاكم الدولية انتصار معنوي لفلسطين

وسط ترقب لقرار المحكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الذي سيصدر، اليوم الجمعة، في طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح والانسحاب من قطاع غزة، يؤكد محللون سياسيون أن هذه التطورات تمثل انتصارًا للشعب الفلسطيني حتى وإن لم تلتزم تل أبيب بتنفيذها.

ويتزامن ذلك، مع صدور قرار من الادعاء العام للمحكمة الجنائية، بطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين وآخرين من حركة حماس، وهو أمر يقول المحللون إنه "يخنق إسرائيل" رغم الدعم الأمريكي والأوروبي.

"إدانة إنسانية"

وقال أستاذ القانون الدولي الجنائي في جامعة بيروت، د. أنطوان سعد، إن "القرارات حتى لو لم تنفذ، فإن الإدانة المعنوية أكبر من الإدانة الفعلية، إذ إن بعض القتلة ماتوا قبل نطق الحكم أو تنفيذ العقوبة، لأن القرار ترافقه إدانة إنسانية جماعية".

وقلل أنطوان سعد في حديث لـ"إرم نيوز" من أثر قرارات المحاكم الدولية ضد إسرائيل في ظل الموقف الأمريكي والأوروبي الداعم لها، مشيرًا إلى تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أكد فيه عدم اعترافه بالمحكمة الجنائية الدولية.

ويرى سعد أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، "قرر الانتفاض في وجه الإبادات المتكررة لأسباب قد تكون معروفة أو مجهولة، بسبب الرأي العام العالمي المساند للفلسطينيين، بينما لم يتحرك تجاه ما حدث في سوريا أو إقليم ناغورني قرة باغ بين أرمينيا وأذربيجان".