ملك المغرب يُجري مباحثات مع الرئيس النيجيري بشأن خط الغاز الأفريقي

وكان العاهل المغربي قد وجه دعوة إلى الرئيس النيجيري للقيام بزيارة رسمية للمغرب، سيتم تحديد تواريخها عبر القنوات الدبلوماسية، وفقًا للبيان.

وكان وزير الدولة للموارد البترولية في الحكومة النيجيرية، إكبيريكبي إيكبو، أكد في وقت سابق أنه من المتوقع أن يبدأ بناء مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب خلال العام الجاري.

ويعبر الأنبوب 13 دولة في غرب أفريقيا قبل أن يصل أوروبا، ويعد بتلبية احتياجات الطاقة لحوالي 400 مليون شخص في 11 دولة أفريقية، وتم الاتفاق عليه مع المغرب في عام 2016.

وكانت آمنة بنخضرة‎، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، قد قالت سابقًا إن المشروع يكتسي طابعا استراتيجيا أكبر، خصوصًا في السياق الحالي للحرب الدائرة في أوكرانيا، والتي ضاعفت حاجة أوروبا لتنويع إمداداتها من الغاز.