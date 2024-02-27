تقديرات إسرائيلية وأمريكية: السنوار لم يغادر غزة

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية عن مصادر أمريكية وأخرى إسرائيلية، أن التقديرات السائدة حاليًّا في واشنطن وتل أبيب هي أن زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، ما زال داخل القطاع.

وأشارت الصحيفة إلى أن لدى المؤسستين العسكريتين الإسرائيلية والأمريكية، قناعة بأن السنوار ما زال في غزة، وأنه على الأرجح داخل أحد الأنفاق، ويستخدم الأسرى الإسرائيليين دروعًا تحسبًا لمحاولة اغتياله. حسب الصحيفة.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تردد كثيرًا في الإعلام العبري حديثٌ عن اختفاء السنوار وانقطاع الصلة بينه وبين قادة الحركة في الخارج.