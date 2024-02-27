تقديرات إسرائيلية وأمريكية: السنوار لم يغادر غزة
نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية عن مصادر أمريكية وأخرى إسرائيلية، أن التقديرات السائدة حاليًّا في واشنطن وتل أبيب هي أن زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، ما زال داخل القطاع.
وأشارت الصحيفة إلى أن لدى المؤسستين العسكريتين الإسرائيلية والأمريكية، قناعة بأن السنوار ما زال في غزة، وأنه على الأرجح داخل أحد الأنفاق، ويستخدم الأسرى الإسرائيليين دروعًا تحسبًا لمحاولة اغتياله. حسب الصحيفة.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تردد كثيرًا في الإعلام العبري حديثٌ عن اختفاء السنوار وانقطاع الصلة بينه وبين قادة الحركة في الخارج.
واستندت "يسرائيل هيوم" إلى معلومات عن مصادر أمريكية، تحدثت لصحيفة "واشنطن بوست"، رأت أن التحدي الأساس لا يكمن في تحديد موقعه بدقة، ولكن حول إمكانية تنفيذ عملية عسكرية في النفق دون تهديد حياة الأسرى.
وقالت الصحيفة إن الانطباع السائد في واشنطن يتوافق مع وجهة نظر المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بشأن وجود السنوار في أحد الأنفاق داخل خان يونس جنوبي القطاع.
وتطرقت إلى تقديرات سابقة وردت على لسان مصادر إسرائيلية، رجحت أنه فرَّ إلى مصر، عبر نفق يمر من رفح إلى سيناء، إلا أنها عادت وأكدت أن مصر نفت صحة فرار زعيم حماس إليها.
وترجح إسرائيل فرضية بقاء السنوار في غزة منذ أن عثرت على مقطع فيديو أظهره وأفرادًا من عائلته في الفترة الأخيرة داخل أحد الأنفاق.
ونقلت الصحيفة تصريحًا منسوبًا لوزير الدفاع يوآف غالانت، زعم خلاله أن قيادة حماس في الخارج، بدأت البحث عن شخصيات يمكنها أن تخلف قادة الداخل.
ونفت حماس في وقت سابق من الشهر الجاري الروايات الإسرائيلية بشأن اختفاء السنوار، واستبعد عضو مكتبها السياسي، محمد نزال، أن تكون الحركة تبحث عن بديل.
وتابع إن السنوار يؤدي دوره زعيمًا لحماس، وأن ما يردده غالانت "مجرد مزحة كبيرة"، مضيفًا: "غالانت يسابق نتنياهو في إشاعة الأكاذيب".
ونقلت قناة "الأخبار الـ12"، أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي عن مصادر إسرائيلية أنها على قناعة بأن "قرب السنوار من الأسرى أنقذه أكثر من مرة".
وكانت تقارير عبرية ذكرت أن السنوار يتحرك من موقع لآخر مستخدمًا الأسرى دروعًا بشرية، كما إنه محاط بالكامل بعناصر مِن حماس، وأنه كان في نفق أسفل خان يونس، ثم انتقل إلى رفح أو دير البلح مع الأسرى الإسرائيليين.