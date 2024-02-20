مسؤول أمني إسرائيلي ينفي هروب السنوار "عبر الأنفاق" إلى مصر

نفى مسؤول أمني إسرائيلي، صحة مزاعم تحدثت عن هروب زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار إلى مصر، مؤكدا وفق ما نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، عدم وجود أي معلومات استخباراتية تشير إلى أن السنوار ومعه مسؤولون كبار من حركة حماس قد خرجوا من القطاع عبر الأنفاق.

وفي مقابلة مع قناة i24 news العبرية، كان ضابط الاستخبارات الإسرائيلي المتقاعد رافائيل جيروزالمي، ذكر أن السنوار تسلل من رفح إلى مصر مع عدد من الأسرى الإسرائيليين، لافتا في الوقت ذاته إلى أن السنوار لا يستخدم هاتفا محمولا ولا أي وسيلة اتصال تكنولوجية، وأنه موجود في نفق وقد يكون فر إلى سيناء".

أما صحيفة "يسرائيل هيوم"، فقالت من جهتها أن "السنوار قد هرب إلى سيناء مع شقيقه وشقيقته عبر أحد الأنفاق"، وذلك في أعقاب نشر الجيش الإسرائيلي قبل أيام لصور أظهرت السنوار داخل أحد الأنفاق خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.