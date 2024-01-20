جنرال أمريكي عن ضرب الحوثيين: المطلوب ردع طهران لا صعدة

اعتبر مسؤول عسكري أمريكي كبير، أن الجهود المبذولة لحل أزمة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر يجب أن تركز على ما وصفه "رأس الأفعى" الموجود في طهران وليس في جبال صعدة باليمن.

ونبّه تشاك والد، جنرال القوات الجوية، الذي شغل منصب نائب قائد القوات الجوية الأمريكية، وقائد القيادة الأوروبية قبل تقاعده، إلى "قلة جدوى الضربات الأمريكية البريطانية ضد الحوثيين؛ لأنها تستهدف المنفذين وليس المخططين الإيرانيين".

وأضاف في مقال كتبه في موقع "بوليتيكو" اليوم السبت، أنه "منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس في تشرين الأول/ أكتوبر، اكتسب الخطاب المحيط بالتوسع المحتمل لهذه الحرب أهمية كبيرة، مع تزايد المخاوف من احتمال تورط قوى كبرى أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، في هذا التصعيد".

واعتبر أن "المسار يسير اليوم بشكل لا لبس فيه في هذا الاتجاه، حيث يتحمل المسؤولية كيان واحد: هو النظام الإيراني".