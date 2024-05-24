قيادي سوداني لـ"إرم": قوات البرهان تقصف ممرات آمنة لخروج المدنيين من الفاشر

أكد قيادي في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" أن الجيش السوداني وحلفائه من الميليشيات المتطرفة وعلى رأسهم جماعة الإخوان، قاموا بقصف ممرات آمنة كان يتم تمهيدها من جانب قوات "الدعم السريع" في محيط مدينة الفاشر، لخروج المدنيين.

وقال قيادي "تقدم" في تصريحات لـ"إرم"، إنه خلال الساعات الأخيرة قامت الميليشيات المتطرفة وعلى رأسها جماعة "الإخوان" التي تسيطر عناصرها على سلاح الجو التابع للجيش السوداني والاستخبارات العسكرية، بقصف عدة ممرات كانت تمهد لخروج المدنيين وإدخال المساعدات.

وأوضح أنّ هذه الميليشيات استغلت أمرين دعائيين هامين، الأول هو انشغال الإعلام الدولي بعدة أحداث كبرى، والثاني عدم قدرة قوات "الدعم السريع" سياسيا على فضح هذا القصف الذي تقوم به قوات "البرهان" وإحاطة المؤسسات الأممية بذلك، وفق تعبيره.

وأشار القيادي الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن البرهان وقيادات الإخوان يعملون على ارتكاب مجازر في حق المدنيين ثم الصاقها بقوات الدعم السريع، لتهييج المجتمع الدولي وحصول قوات البرهان وحلفائه على دعم سياسي دولي بعد أن خسر عسكريا، وفق قراءته.