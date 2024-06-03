تقارب لافت..كيف تسعى إيران لتحويل تونس إلى "جسر تجاري" لفك عزلتها الدولية؟

تتطلع تونس إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع إيران، التي تطمح من جانبها إلى تعزيز حضورها في السوق الأفريقية، وتسعى إلى أن تكون تونس "جسرها" لتحقيق هذا المطمح وفك عزلتها الدولية.

وبدأت وزارة التجارة التونسية تحركات لتعزيز التعاون مع الجانب الإيراني، بعد 24 ساعة فقط من زيارة أداها الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى طهران لتقديم واجب العزاء في الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، وفق ما كشفته مجلة "جون أفريك".

وقالت المجلة في تقريرها إن وزارة التجارة التونسية "تسعى إلى تعزيز التعاون" مع الجانب الإيراني، وبدأت التحضير لاجتماع مرتقب للجنة التونسية الإيرانية المشتركة، بينما وعدت رئيسة ديوان الوزارة لمياء عبروق بجعل تونس "منصة لتسهيل تصدير المنتجات الإيرانية إلى أنحاء أفريقيا".

ولا تخفي طهران في المقابل رغبتها في جعل التجارة مع أفريقيا "أولوية" وفق تقرير "جون أفريك" الذي اعتبر أن مستوى العلاقات التجارية بين تونس وإيران لا يزال ضعيفا لكنه قابل للتطور رغم "المخاطر".

وبلغت التجارة بين طهران والقارة 1.3 مليار دولار في السنة المالية مارس 2022 - مارس 2023، بزيادة 2.24% مقارنة بالسنة المالية السابقة، بحسب الأرقام المطروحة خلال المؤتمر الاقتصادي الإيراني-الأفريقي الثاني الذي انعقد في أبريل الماضي.

وتأتي في صدارة قائمة الشركاء الأفارقة الرئيسيين لطهران جنوب أفريقيا وموزمبيق وغانا.