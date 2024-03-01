"المرصد": داعش ما زال يواصل نشاطه في سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تنظيم داعش ما زال "يواصل نشاطه على الأراضي السورية خلافًا لإعلان قيادة التحالف الدولي لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية هزيمته، في شهر مارس/آذار من العام 2019".

وقال المرصد في بيان إن نشاط التنظيم يتمثل في الهجمات التي يشنها على قوات الجيش السوري، و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، كلٌ في مناطق نفوذه.

وأضاف أن تلك الهجمات تقابلها عمليات عسكرية مضادة تشنها قوات سوريا الديمقراطية بالتعاون مع التحالف الدولي، إضافة إلى العمليات الأمنية التي تشنها "قسد" بالتعاون مع القوات الروسية، وفق البيان.

وقال المرصد إن خلايا التنظيم "تسعى إلى استغلال كل فرصة سانحة لإثارة الفوضى، وتنفيذ عمليات الاغتيال والاستهداف التي تعمل من خلالها على إرسال رسالة مفادها أن التنظيم سيظل باقيًا".