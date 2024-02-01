ميليشيا عراقية تعلن استهداف ميناء حيفا في إسرائيل بالمسيّرات

أعلنت ميليشيا عراقية تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الخميس، استهداف ميناء حيفا في إسرائيل، بالطيران المسيّر.

وقالت الميليشيا في بيان لها: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الخميس بواسطة الطيران المسيّر ميناء حيفا في أراضينا المحتلة في فلسطين".

وأضافت الميليشيا أن الهجوم يأتي "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ"، وفق البيان.

وتابع البيان: "تؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".