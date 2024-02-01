بعد لقاء باتيلي قادتها.. شرعية الميليشيات في ليبيا على الميزان

شرعنة الميليشيات

وقال الناشط السياسي الليبي، أحمد دوغة، إن: "هناك بالفعل مؤشرات لشرعنة المليشيات في المنطقة الغربية، وأيضا لزيادة طرف آخر إلى ملتقى ما يسمى بالطاولة الخماسية ليمثل الجناح العسكري في المنطقة الغربية".

وأضاف دوغة لـ "إرم نيوز" أن: "هذا لن يكون حلًّا؛ لأن هؤلاء الأطراف سبب المشكل الليبي؛ لأنهم جميعا متشبثون بالسلطة ولا يريدون الخروج من المشهد السياسي، وهم أيضا سبب إفشال انتخابات ديسمبر 2021، وهم بعيدون كل البعد عن الدولة المدنية التي نسعى للوصول إليها".

وأثارت مشاركة حوالي 20 من قادة المجموعات المسلحة في غرب ليبيا في اجتماع مع باتيلي جدلا واسعا، وقوبلت بانتقاد كبير بين كثيرين.

وقال رئيس المؤسسة الليبية للإعلام في شرق ليبيا، محمد بعيو، إن من "يجلسون ويتفاوضون لا يعتبرون ممثلين لقوى مستقلة تنخرط في الصراع الذي دمر الدولة، ولها مشاريع أو مواقف أو برامج أو أفكار يمكن مناقشتها".