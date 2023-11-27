حصيلة 4 أيام من الهدنة الإنسانية بغزة.. ما مكاسب وخسائر إسرائيل وحماس؟

شهدت الهدنة الإنسانية بين حماس وإسرائيل بقطاع غزة، العديد من الأحداث التي يعتبر بعضها مؤشرا إيجابيا حول إمكانية تمديدها، فيما يثير الجزء الآخر قلقا بشأن عدم تمكن الأطراف الدولية والإقليمية من ذلك.

ويرصد "إرم نيوز"، حصيلة الأيام الأربعة من الهدنة، والتي لم يعلن حتى اللحظة عن إمكانية تمديدها أو استئناف القتال، حيث شهدت إدخال مساعدات للقطاع وشماله وتبادل أسرى ومحتجزين وبعض الخروقات من قبل الجانبين.

تبادل الرهائن

ويقضي الاتفاق بين إسرائيل وحماس بإفراج الحركة عن 50 محتجزا لديها من النساء والأطفال، مقابل إفراج السلطات الإسرائيلية عن 150 من الفئة ذاتها، وهو الأمر الذي تم جزئيا رغم بعض العقبات.

وفي أول أيام التهدئة، سلمت حماس لإسرائيل 13 محتجزا لديها، في حين أفرجت الأخيرة عن 39 أسيرا جميعهم من الضفة الغربية والقدس، كما أفرج الطرفان عن العدد ذاته باليوم الثاني للهدنة.

وشهد اليوم الثالث، تسليم حماس 17 محتجزا لديها، وهو العدد الأكبر منذ بداية الهدنة، إذ أفرِج عن 3 تايلانديين وروسي واحد خارج إطار الصفقة، فيما أفرجت السلطات الإسرائيلية عن 39 طفلا.

وتستعد حماس، في اليوم الرابع، وهو آخر أيام الهدنة، لتسليم ما تبقى من الـ50 رهينة المتفق عليها، إذ سلمت الحركة للوسطاء قائمة بـ11 محتجزا إسرائيليا سيتم الإفراج عنهم مساء اليوم الاثنين.

وبذلك يكون العدد الإجمالي للرهائن الأجانب والإسرائيليين المفرج عنهم بموجب اتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل 54 رهينة، 4 منهم خارج الاتفاق، فيما ستكمل إسرائيل إجراءات الإفراج عن العدد المتبقي من الأسرى والأطفال.

المساعدات الإنسانية

وفي اليوم الأول من الهدنة الإنسانية، دخل للقطاع عبر معبر رفح البري 196 شاحنة 4 منها محملة بالوقود و4 أخرى محملة بغاز الطهي، فيما توزعت الشاحنات المتبقية على المعدات الطبية والإغاثية والمواد الغذائية والمياه.

وخلال اليوم الثاني، دخل للقطاع 204 شاحنات مساعدات أربعٌ منها خصصت لغاز الطهي وثلاثٌ للوقود، في حين دخلت في اليوم الثالث 201 شاحنة بحمولات تنوعت بين الوقود وغاز الطهي، وفق بيانات الهيئة العامة للمعابر والحدود.

ومن المتوقع أن يدخل القطاع في اليوم الرابع والأخير للتهدئة العدد ذاته من الشاحنات، ليتجاوز العدد الإجمالي من شاحنات المساعدات الـ 800 شاحنة، والتي تصل بموجب الاتفاق إلى جميع مدن وبلدات غزة.

وتؤكد المنظمات الدولية والإغاثية العاملة بالقطاع، أن الكميات الواردة لغزة بموجب اتفاق التهدئة غير كافية لإغاثة مئات الآلاف من السكان والنازحين، مطالبة بمضاعفة الكميات واستدامتها لإنقاذ الوضع المتهالك.