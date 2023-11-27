إسرائيل تتسلم قائمة أسماء الدفعة الرابعة من الرهائن لدى حماس

سلَّمت حركة حماس في قطاع غزة، اليوم الاثنين، قائمة بأسماء الدفعة الرابعة من المحتجزين الإسرائيليين لديها، والمقرر الإفراج عنهم ضمن الدفعة الأخيرة من صفقة التبادل.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام عبرية، فإن القائمة شملت 11 محتجزًا، بينما ستفرج إسرائيل عن 39 فلسطينيًّا من سجونها.

وكانت مصلحة السجون الإسرائيلية أفرجت، أمس الأحد، عن 39 أسيرًا فلسطينيًّا، من السجون الإسرائيلية ضمن المرحلة الثالثة، من صفقة التبادل، جميعهم من الأطفال وأحدهم سيعود إلى قطاع غزة.