الكشف عن مخاوف لدى حماس وإسرائيل بشأن قوائم الأسرى الجديدة

قال مسؤول مطلع، إن إسرائيل وحركة حماس، عبرتا عن مخاوف بشأن قوائم الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين المقرر إطلاق سراحهم اليوم الإثنين، في آخر أيام الهدنة المتفق عليها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول قوله، إن الوسطاء القطريين يعملون مع حماس وإسرائيل لحل المشاكل وتجنب حدوث تأخير.