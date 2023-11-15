لافروف: إيران ولبنان لا تريدان التورط في الصراع
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن طهران وبيروت لا تريدان التورط في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولن تشاركا فيه إذا لم تكن هناك استفزازات.
ونشرت قناة "روسيا اليوم" مقتطفات من مقابلة لها مع لافروف والذي قال فيها: "أعتقد أنه لا إيران ولا لبنان تريدان أي تورط في هذه الأزمة".
ورأى أن الدولتين لن تشاركا في الصراع إلا إذا كانت هناك استفزازات، على الرغم من "وجود حزب الله في لبنان والتيارات المؤيدة للفلسطينيين في إيران".
واعتبر وزير الخارجية الروسي، أن إنشاء الدولة الفلسطينية "أمر لا مفر منه من الناحية التاريخية".
وحول الموقف الأمريكي من الصراع رأى لافروف أن واشنطن "لا تريد أن تكبل أيدي إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "مجلس الأمن رفض مرتين مشروع قرار روسيا الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مضيفا أن "الولايات المتحدة تعتبر جميع المبادرات الروسية معادية".
وتابع لافروف أن الولايات المتحدة "غير مستعدة الآن لأي شيء سوى خيار الهدنة الإنسانية دون أي التزامات بفعل أي شيء آخر".
وشدد على أن الأشخاص الذين يطورون سيناريوهات للصراع الفلسطيني الإسرائيلي في غزة بحيث يتجاوز المنطقة، يريدون إثارة أزمة أكبر، ربما هذا "ما تريده الولايات المتحدة" على حد قوله.