لافروف: إيران ولبنان لا تريدان التورط في الصراع‎

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن طهران وبيروت لا تريدان التورط في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولن تشاركا فيه إذا لم تكن هناك استفزازات.

ونشرت قناة "روسيا اليوم" مقتطفات من مقابلة لها مع لافروف والذي قال فيها: "أعتقد أنه لا إيران ولا لبنان تريدان أي تورط في هذه الأزمة".

ورأى أن الدولتين لن تشاركا في الصراع إلا إذا كانت هناك استفزازات، على الرغم من "وجود حزب الله في لبنان والتيارات المؤيدة للفلسطينيين في إيران".

واعتبر وزير الخارجية الروسي، أن إنشاء الدولة الفلسطينية "أمر لا مفر منه من الناحية التاريخية".