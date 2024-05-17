بسبب حرب غزة.. الفيفا يطلب مشورة قانونية لتجميد عضوية إسرائيل

يسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على استشارة قانونية مستقلة، قبل عقد اجتماع استثنائي للمجلس، بحلول 20 يوليو/تموز المقبل، لاتخاذ قرار بشأن اقتراح فلسطيني بتعليق مشاركة إسرائيل في كرة القدم الدولية، بسبب حربها على غزة.

وقالت وكالة "أسوشييتد برس" إن رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، طرح الخطوط العريضة للخطة في مؤتمر الفيفا، يوم الجمعة، بعد أن أتيحت الفرصة لممثلي الاتحادين الفلسطيني والإسرائيلي لكرة القدم للتحدث أمام الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 عضوًا.

ونقلت الوكالة عن إنفانتينو قوله: "سيفوض الفيفا، اعتبارًا من الآن، خبرة قانونية مستقلة لتحليل الطلبات الثلاثة من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وضمان تطبيق النظام الأساس للفيفا بالطريقة الصحيحة".

وأكد أنه "يجب أن يسمح هذا التقييم القانوني بمداخلات ومطالبات كلا الاتحادين الأعضاء"، لافتًا إلى أنه سيتم رفع النتائج والتوصيات إلى مجلس الفيفا.

وأضاف: "نظرًا لخطورة الوضع، سيتم عقد مجلس استثنائي للفيفا، قبل 20 يوليو، لمراجعة نتائج التقييم القانوني واتخاذ القرارات المناسبة".