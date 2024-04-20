فصائل عراقية تعلن مهاجمة "هدف حيوي" في مدينة إيلات

أحمد عبد

أعلنت فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران، اليوم السبت، استهداف "هدف حيوي" في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل بالطيران المسيّر.

وأكد بيان ما يسمى "المقاومة الإسلامية في العراق" أن العملية جاءت "استمرارًا في دكّ معاقل الأعداء، ونصرة أهلنا في غزة، وردًا على المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل، وانتهاك العدو للسيادة العراقية في استهدافه الغادر لمعسكرات الحشد الشعبي".