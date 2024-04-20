فصائل عراقية تعلن مهاجمة "هدف حيوي" في مدينة إيلات
أحمد عبد
أعلنت فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران، اليوم السبت، استهداف "هدف حيوي" في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل بالطيران المسيّر.
وأكد بيان ما يسمى "المقاومة الإسلامية في العراق" أن العملية جاءت "استمرارًا في دكّ معاقل الأعداء، ونصرة أهلنا في غزة، وردًا على المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل، وانتهاك العدو للسيادة العراقية في استهدافه الغادر لمعسكرات الحشد الشعبي".
وكان مصدر خاص لـ"إرم نيوز" كشف عن عقد فصائل مسلحة عراقية اجتماعًا عاجلا، الليلة الماضية؛ لدراسة إمكانية الرد على استهداف مقار الحشد الشعبي شمالي بابل.
وقال مصدر فيما يسمى "المقاومة الإسلامية في العراق"، لـ"إرم نيوز"، إن "قيادات فصائل المقاومة اجتمعت بشكل عاجل للاتفاق على كيفية ومكان وتوقيت الرد على استهداف مقار الحشد في قاعدة "كالسو" العسكرية".
وكانت قاعدة "كالسو" العسكرية شمالي محافظة بابل، التي تحوي مقار لميليشيا الحشد الشعبي، قد تعرّضت لقصف جوي مجهول استهدف مواقع تخزين الدروع؛ ما أدى إلى إصابات بين صفوف عناصر الحشد، وأضرار كبيرة في القاعدة.