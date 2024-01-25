ثلث شباب بريطانيا يعتبرون معاملة إسرائيل للفلسطينيين "نازية"
أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة "يوجوف"، أن 34% من البريطانيين ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا يوافقون على عبارة: "إسرائيل تعامل الفلسطينيين، كما تَعامل النازيون مع اليهود".
ونشر الاستطلاع، قبل أيام من إحياء ذكرى يوم "الهولوكوست" السنوي، في الـ27 من كانون الثاني/يناير، وفقًا لصحيفة "ذا تلغراف" البريطانية.
ولفتت الصحيفة، إلى أن ذلك يأتي وسط تصاعد التظاهرات والاحتجاجات المنتظمة المؤيدة للفلسطينيين وإسرائيل، في أعقاب هجوم حركة حماس الواسع يوم 7 أكتوبر.
ووجد الاستطلاع أيضًا أن 8% من البالغين يعتقدون أن اليهود يتحدثون عن المحرقة فقط لتعزيز أجندتهم السياسية، مقارنة بـ 11% ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا.
بالإضافة إلى ذلك، فإن 7% من البريطانيين، و14% من الشباب البريطاني، لا يعتقدون أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها.
وتظهر الدراسة أن 18% من الجمهور البريطاني، يعتقد أن إسرائيل قادرة على التهرب من أي شيء؛ لأن أنصارها يسيطرون على وسائل الإعلام. وترتفع هذه النسبة بين الشباب إلى 26%.
وأوضحت الصحيفة، أنه تبعًا لصندوق أمن المجتمع "CST"، وهي مؤسسة خيرية تراقب الحوادث المعادية للسامية في المملكة المتحدة، فإنه، في الفترة ما بين الـ7 من تشرين الأول/ أكتوبر، والـ13 من كانون الأول/ ديسمبر، كان هناك ما لا يقل عن 2.093 حادثًا معاديًا للسامية في المملكة المتحدة.