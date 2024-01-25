ثلث شباب بريطانيا يعتبرون معاملة إسرائيل للفلسطينيين "نازية"

أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة "يوجوف"، أن 34% من البريطانيين ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا يوافقون على عبارة: "إسرائيل تعامل الفلسطينيين، كما تَعامل النازيون مع اليهود".

ونشر الاستطلاع، قبل أيام من إحياء ذكرى يوم "الهولوكوست" السنوي، في الـ27 من كانون الثاني/يناير، وفقًا لصحيفة "ذا تلغراف" البريطانية.

ولفتت الصحيفة، إلى أن ذلك يأتي وسط تصاعد التظاهرات والاحتجاجات المنتظمة المؤيدة للفلسطينيين وإسرائيل، في أعقاب هجوم حركة حماس الواسع يوم 7 أكتوبر.

ووجد الاستطلاع أيضًا أن 8% من البالغين يعتقدون أن اليهود يتحدثون عن المحرقة فقط لتعزيز أجندتهم السياسية، مقارنة بـ 11% ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا.