بيروت ودمشق تبحثان عودة اللاجئين السوريين من لبنان

بحث وزيرا خارجية لبنان وسوريا، اليوم الإثنين، مسألة عودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى وطنهم الأم.

وشدد بيان مشترك في أعقاب الاجتماع بين الوزيرن عبدالله بو حبيب وفيصل المقداد في دمشق، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتهما المتخصصة لمسؤولياتهم، في المساعدة على تحقيق هذا الهدف.

وبحسب البيان، فقد أكد المقداد أن "سوريا ترحب بجميع أبنائها وتتطلع لعودتهم، وهي تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع الدول الصديقة والشركاء في العمل الإنساني لتحقيق ذلك".

من جانبه، أشار الوزير اللبناني إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات تنسيقية لاحقة؛ لمتابعة المسائل المتصلة بعودة النازحين، وضبط الحدود وتبادل تسليم المحكومين العدليين، وغيرها من المسائل.