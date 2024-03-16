"فتح" تندد بـ"مغامرة" 7 أكتوبر: "حماس" تتفاوض حول أمن قادتها

ووصفت حماس في بيان مشترك مع عدد من القوى والأحزاب الفلسطينية الموالية لها، قرار تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة بأنه "قرار فردي"، مضيفة أنها "تعزز سياسة التفرّد، وتعمق الانقسام الفلسطيني".

وقالت حماس إن "هذه الخطوات تدلّل على عمق الأزمة لدى قيادة السلطة، وانفصالها عن الواقع، والفجوة الكبيرة بينها وبين الشعب الفلسطيني"، وفق البيان.

وقالت حركة فتح إن "من تسبب في إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة، وتسبب بوقوع النكبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وخصوصاً في قطاع غزة، لا يحق له إملاء الأولويات الوطنية".

وأضافت في بيان لها أن "المفصول الحقيقي عن الواقع وعن الشعب الفلسطيني هو قيادة حركة حماس التي لم تشعر حتى هذه اللحظة بحجم الكارثة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي باقي الأراضي الفلسطينية".

ورداً على اتهامات حماس للسلطة الفلسطينية بالتفرد، تساءلت حركة فتح حول ما إذا كانت حماس قد استشارت القيادة الفلسطينية أو أي طرف وطني فلسطيني عندما اتخذت قرارها القيام بـ "مغامرة" السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

واتهمت حركة فتح، في بيانها، قادة حماس بتقديم التنازلات تلو التنازلات لإسرائيل خلال المفاوضات التي تخوضها الحركة.

وأضافت أن "لا هدف لحماس سوى أن تتلقى قيادتها ضمانات لأمنها الشخصي، ومحاولة الاتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو مجدداً للإبقاء على دورها الانقسامي في غزة والساحة الفلسطينية".