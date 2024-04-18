رياح محملة بالذباب والغبار.. مصر تحذّر من موجة خماسينية (صور)

الذباب الصحراوي

وأفاد مستشار برنامج البيئة العالمي، مجدي علام، خلال حديث صحفي، بأن "انتشار الذباب الصحراوي في أنحاء متفرقة من مصر، لا سيما في قرى ومراكز صعيد مصر جاء نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، لافتًا إلى أن ظهور الثعابين والعقارب والحشرات المختلفة ومنها الذباب الصحراوي هي ظواهر طبيعية ومُتوقَع حدوثها في مثل هذا الموعد من كل عام، نتيجة لبدء فصل مناخي جديد وارتفاع درجات الحرارة".

وعن الذباب الصحراوي قال علام إن حجمه لا يزيد على ربع سم، ويتخذ الكثير من الألوان منها الأزرق والبني والأسود، ويتغذى على القمامة وغيرها من المخلفات.

وترجع تسميته بالصحراوي لأنه قادم من ناحية السودان ويسير في اتجاه الصحراء، ويكون مقاومًا للهواء الشديد.

وفي تعقيب لها على التحذير، نفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، منار غانم، أي اجتياح لأفواج الذباب، وقالت إن المنشور غير صحيح ولا أساس له من الصحة.