لحظات مرعبة.. رياح قوية تلقي بشاحنة من فوق جسر (فيديو)
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، لقطات مرعبة تظهر لحظة سقوط شاحنة عن جسر في جنوب أفريقيا بسبب الرياح العاتية.
جاء ذلك في الوقت الذي دمرت فيه العاصفة عدة مناطق في كيب الغربية بالبلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث اقتلعت الأشجار وسقطت الفروع بشكل خطير على المناطق المبنية، واقتلعت أسطح المباني.
وبحسب الفيديو المتداول، تم تصوير لحظة الرعب من قبل شخص يسافر في سيارة خلف الشاحنة، حيث بدأت الشاحنة قرب حافة الجسر وهي تتمايل بسبب الرياح القوية، وفجأة مالت الشاحنة بالكامل فوق الحاجز الجانبي للجسر، ثم انقلبت وسقطت من على الجسر.
وأظهرت صورة تم التقاطها على جانب الجسر في وقت لاحق المقطورة المدمرة والبضائع التي كانت تحملها تتساقط في الوادي أدناه.
وذكرت التقارير الواردة من جنوب أفريقيا أنه بأعجوبة لم تقع وفيات أو إصابات خطيرة جراء الحادث المرعب. وتم الإبلاغ عن 3 إصابات طفيفة.