لحظات مرعبة.. رياح قوية تلقي بشاحنة من فوق جسر (فيديو)

وبحسب الفيديو المتداول، تم تصوير لحظة الرعب من قبل شخص يسافر في سيارة خلف الشاحنة، حيث بدأت الشاحنة قرب حافة الجسر وهي تتمايل بسبب الرياح القوية، وفجأة مالت الشاحنة بالكامل فوق الحاجز الجانبي للجسر، ثم انقلبت وسقطت من على الجسر.

وأظهرت صورة تم التقاطها على جانب الجسر في وقت لاحق المقطورة المدمرة والبضائع التي كانت تحملها تتساقط في الوادي أدناه.

وذكرت التقارير الواردة من جنوب أفريقيا أنه بأعجوبة لم تقع وفيات أو إصابات خطيرة جراء الحادث المرعب. وتم الإبلاغ عن 3 إصابات طفيفة.