تعرف على عدد المسجلين في حساب المواطن السعودي

بلغ عدد السعوديين الذين أكملوا بيانات التسجيل في برنامج حساب المواطن أكثر من 12.2 مليون مسجل، وفق ما أعلن مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وقال إن عدد الذين لم يكملوا إجراءات تسجيل بياناتهم بلغ أكثر من 500 ألف مسجل، وإن خمسة آلاف شخص يقومون بالتسجيل في البرنامج يوميا.

ويهدف برنامج حساب المواطن الذي أطلق مطلع شباط/ فبراير من العام الحالي، إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، وقد تتسبّب في عبء إضافي على بعض فئات المجتمع.

ويهدف أيضا، إلى إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويضمن توجيه الدعم بشكل عادل للفئات المستحقة المختلفة، إذ سيتم توفير الدعم كبدل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين.

وستتم إعادة توزيع الدعم إلى مستحقيه الفعليين من خلال صرف بدلات نقدية للأسر المؤهلة عبر التحويل المصرفي وتشجيع وتحفيز المواطنين والأسر على الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه.

وبحسب جريدة “الاقتصادية” السعودية، رفعت وزارة العمل آليات وسياسات برنامج حساب المواطن إلى المقام السامي، مطلع أيار/ مايو الماضي، بغية اعتمادها.

وتعتبر الوزارة أن مرحلة إقرار السياسات وآليات البرنامج هي إحدى أهم المراحل التي يمر بها البرنامج، وثاني مرحلة بعد مرحلة جمع المعلومات والبيانات، من خلال عملية التسجيل في بوابة البرنامج، فضلا عن برنامج الدعم.

ويبلغ عدد الأسر المسجلة أكثر من 3.5 مليون أسرة، بحسب وزارة العمل، التي أشارت إلى أن هناك 227 ألفاً من المسجلين بحاجة إلى تقديم مستندات إضافية لإثبات استحقاقهم للدعم.