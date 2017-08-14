شركة صدارة السعودية تبدأ تشغيل آخر مصنع لها في مجمع بتروكيماويات الجبيل

قالت أرامكو السعودية ، اليوم الإثنين، إن شركة صدارة للكيميائيات، وهي مشروع مشترك قيمته 20 مليار دولار بين أرامكو وداو كيميكال الأمريكية، بدأت تشغيل آخر مصنع لها في مجمعها للبتروكيماويات في الجبيل.

وقالت أرامكو إن وحدة التولوين دييزوسيانات بدأت الإنتاج هذا الأسبوع في حين بدأت عمليات إنتاج دينيترو التولوين والتولوين دياماين في أبريل/ نيسان.

يستخدم التولوين دييزوسيانات في إنتاج إسفنج البولي يوريثان المرن لصناعات الأثاث والحشايا ومقاعد السيارات، وله استخدامات صناعية أخرى مثل الطلاء والمواد اللاصقة وموانع التسرب والرغاوي المتخصصة.

وتقول صدارة إن مجمعها أكبر منشأة بتروكيماويات في العالم تبنى على مرحلة واحدة، وبدأت الشركة في العام الماضي تشغيل أول وحدة تكسير تعمل باللقيم المختلط في المنطقة.

يتكون مجمع صدارة من 26 منشأة متكاملة في الجبيل بشرق المملكة ويمكنه إنتاج ما يزيد على ثلاثة ملايين طن من المنتجات سنوياً.

وكثير من منتجات المجمع يتم إنتاجها في المملكة للمرة الأولى، ومنها الأيزوسيانات، مع اتجاه أكبر بلد مصدر للنفط في العالم صوب مشروعات قطاع المصب.

ونقل بيان أرامكو عن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قوله إن صدارة ستحول المملكة من مستهلك ومستورد إلى مصدر عالمي.

وقال “تتمتع صدارة بمزايا مجتمعة تتيح لها أن تبلغ آفاقا جديدة في مجالات الأداء والنمو وتنويع المنتجات والربحية وتحقيق القيمة المضافة.”