قاتل رئيس هيئة رياض الخبراء يمثل جريمته أمام الشرطة السعودية

بعد اعترافه بارتكاب جريمة قتل رئيس هيئة رياض الخبراء فهد الخضير، مثّل الجاني الذي يدرس في الصف (الثاني الثانوي) جريمته بمسرح الجريمة الجمعة، أمام الشرطة السعودية وصادق على أقواله.

ونقلت صحيفة “عكاظ” عن مصادر لم تسمها، أن الجاني على خلاف عائلي مع القتيل، مبينة أنه أطلق النار عليه وهو نائم في منزله، ومن ثم افتعل حريقًا في الملحق لإخفاء جريمته، وأقفل الملحق من الخارج حتى لا يستطيع أحد الدخول وإطفاء النيران، ليمحو معالم الجريمة، غير أن أطباء المستشفى اكتشفوا أن هناك رصاصات اخترقت جسد القتيل، إذ لم تصل النار إلى كامل الجسد.

وأكدت المصادر أن الجاني فُقد خلال أيام العزاء، وكان هناك تكتم على غيابه، فيما كان المحققون يربطون خيوط الجريمة ويحققون مع كل من له صلة بالقتيل.

ونقلت الصحيفة ذاتها عن قريب للجاني أنه طالب منتظم في دراسته، ونقل خلال العام الدراسي من مدرسته الثانوية في مركز الخبراء إلى ثانوية في رياض الخبراء، ونجح في الصف الأول وانتقل إلى الثاني، ولم يلحظ عليه معلّموه في مدرسته الأخيرة أي سلوك عدواني.

وكان الناطق الإعلامي في منطقة شرطة القصيم، أعلن أن إجراءات البحث والتحري وجمع الاستدلالات قادت فريق الشرطة إلى الاشتباه في أحد أفراد الأسرة، ويبلغ من العمر 17 عامًا.

وأفادت تقارير محلية، أن القاتل هو ابن الخضير ما تسبب بصدمة للسعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن يتضح بعد سبب الخلاف الذي دفع الجاني لارتكاب الجريمة.