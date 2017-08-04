الشرطة السعودية تعتقل “سفاح القطط” بعد تدخل رسمي رفيع

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، فجر اليوم الجمعة، القبض على شاب ظهر في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يصطاد القطط ببندقية صيد في مدينة جدة ليثير استياءً واسعًا بين السكان ويستدعي تدخل جهات رسمية رفيعة في الحادثة.

وذكرت إمارة منطقة مكة المكرمة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، أن “الشرطة ألقت القبض على مطلق النار على القطط في مدينة جدة، وجاري التحقيق معه، وستطبق الأنظمة بحقه”.

وكان أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، أمر الجهات المختصة، الأربعاء الماضي، بالقبض على الشاب، وفعلت وزارة البيئة والمياه والزراعة الشيء ذاته، لتباشر الشرطة تحرياتها عن الشاب وتنجح في القبض عليه.

وجاء التدخل الرسمي في الحادثة بعد مطالبات كثيرة من السعوديين للجهات المختصة بالقبض على القاتل ومحاسبته، وهو ما ظهر بالتفاعل اللافت مع الوسم (#نريد_محاسبة_سفاح_القطط) الذي تصدر قائمة “الترند” في “تويتر” الذي يجمع ملايين السعوديين.

وفي مقطع الفيديو الذي يلقى تداولًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، يتنقل الشاب من حي لآخر بحثًا عن القطط، ويواصل تصويره للقطط التي يطلق عليها النار لحين موتها نهائيًا، مبررًا فعلته بأن القطط تتسبب باتساخ سياراته الأربعة على حد قوله.

ويقول قانونيون سعوديون إن ما قام به الشاب المعروف بلقب “سفاح القطط” يخضع لنظام الرفق بالحيوان، الذي تشرف عليه وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية.

وبين القانونيون أنه وفقًا لهذا النظام، تصل العقوبات المالية لمرتكب العنف ضد الحيوانات عمومًا، في حدها الأقصى إلى 400 ألف ريال، لكنه قد يواجه عقوبات تعزيرية كالجلد والسجن أو الخدمة العامة.