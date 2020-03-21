السعودية.. القبض على مواطن بتهمة ”ترويج شائعات“ عن مصابي ”كورونا“

ألقت شرطة منطقة القصيم في السعودية، اليوم السبت، القبض على مواطن نشر شائعات عن أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله شخص ينشر معلومات (شائعات) عن أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في بعض المحافظات.

وقال البيان إن هذه ”محاولة لبثّ الفزع والذعر بمعلومات وادعاءات غير صحيحة“.

شرطة القصيم : القبض على مواطن نشر وروج شائعات عن أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا. pic.twitter.com/ISD5Rg02TI — الأمن العام (@security_gov) March 21, 2020

وأشار إلى أن نتائج المتابعة الأمنية، أسفرت عن القبض على هذا الشخص، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

يشار إلى أن وزارة الصحة السعودية، أعلنت السبت، ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 392، بعد تسجيل 48 إصابة جديدة.