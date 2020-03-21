حقيقة هروب مصاب بكورونا من مستشفى في السعودية

نفت السلطات الصحية، في منطقة جازان جنوب المملكة العربية السعودية، صحة شائعات عن هروب مصاب بفيروس كورونا المستجد، من أحد المستشفيات بالمنطقة.

وكان نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي قد تداولوا أنباء عن هروب شخص مصاب بفيروس كورونا من مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان بعد تشخيص حالته.

وقالت صحة جازان اليوم السبت، في تغريدة على حسابها بتويتر، إن ما يتم تداوله بخصوص هروب شخص تم تشخيص حالته بمرض كورونا في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان ”غير صحيح“.

وأضافت: ”لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالات بجازان بخلاف الحالتين المسجلتين سابقا ولله الحمد، ونهيب بالجميع تجنب نشر الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية“.

تنويه????

تؤكد صحة جازان أن مايتم تداوله بخصوص هروب شخص تم تشخيص حالته بمرض كورونا بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان غير صحيح، ولم يتم حتى الآن تسجيل أي حالات بجازان بخلاف الحالتين المسجلتين سابقاً ولله الحمد، ونهيب بالجميع بتجنب نشر الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية. — صحة جازان (@jazan_health) March 21, 2020

ووصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية، حتى مساء الجمعة، إلى (344) حالة، كانت قد تعافت منها 8 حالات.