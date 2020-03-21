السعودية.. 48 إصابة جديدة بـ“كورونا“

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أن 8 أشخاص جدد تعافوا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 16، مبينا أن متوسط أعمار المصابين هي 43 عاما.

وجدد المتحدث باسم الصحة السعودية دعوة المواطنين والسكان للبقاء في منازلهم والبعد عن التجمعات، مؤكدا أن المخالطة هي المسبب الأول حاليا للإصابة بكورونا.

وأكد العبد العالي أن الوزارة تعمل على توفير جميع الخدمات الصحية لمواجهة كورونا، مشددا على أن التجمعات على كافة مستوياتها خطرة جدًا، وحتى التجمعات داخل المنزل خطرة، داعيا الجميع إلى التكاتف ضد هذا الوباء، محذرا من أن العديد من الأرواح تهدر بسبب التساهل والاستهتار.