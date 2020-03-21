غوغل تلغي فعاليات مؤتمر مطوريها بسبب كورونا

ألغت شركة غوغل مؤتمرها السنوي للمطورين (Google I/O 2020)، أكبر حدث لها هذا العام؛ بسبب الانتشار المستمر لفيروس كورونا الجديد.

وأعلنت الشركة في 3 مارس أنها ألغت الحضور الشخصي لمؤتمرها واقترحت إقامة الحدث عبر الإنترنت فقط، حيث كان من المقرر عقد مؤتمر I / O في منتصف شهر مايو في ماونتن فيو في كاليفورنيا، لكن غوغل اضطرت إلى إعادة التفكير في الحضور الشخصي بسبب جائحة فيروس كورونا.

في ذلك الوقت، قالت غوغل إنها ستلغي حضور الأفراد في مدرج شورلاين، وجاء القرار بعد فترة وجيزة من إلغاء المؤتمر العالمي للجوال، وأعقبه تأجيل أو إلغاء عدد من الأحداث التقنية والسيارات، كرد فعل على حدة انتشار مرض كوفيد 19.

ويأتي اتخاذ غوغل لقرارها لأجل تأمين موظفيها، مؤكدة عبر بيان نشره موقع ”سي نت“ الأمريكي، أن القرار يستند ”إلى القلق على صحة وسلامة المطورين والموظفين والمجتمعات المحلية، وتماشيًا مع شرط الإغلاق في منطقة خليج سان فرانسيسكو“.

وأشار عملاق البحث الأمريكي أنه سيعمل على استكشاف طرق أخرى لتطوير المشاركة بالمؤتمر، عبر البث المباشر أو الأقمار الصناعية“، كما قالت الشركة في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها ستؤجل مؤتمرها السحابي التالي الذي كان من المقرر عقده رقميًا الشهر المقبل.

وكان حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوزوم قد أصدر قرارًا يدعو الناس إلى البقاء في منازلهم، وسيسمح لهم بالخروج لتلبية الاحتياجات الأساسية، يوم الخميس“.