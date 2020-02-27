إندونيسيا تطلب مساعدة السعودية بخصوص تعليق دخول المعتمرين‎

حثت وزيرة الخارجية الإندونيسية، اليوم الخميس، السعودية على السماح لمواطني بلادها بأداء العمرة بعد أن تقطعت السُبل بالمئات في مطار جاكرتا حين منعت المملكة دخول المسافرين من عدة دول لأداء العمرة؛ بسبب مخاوف من فيروس كورونا المستجد.

وعادة ما ترسل إندونيسيا، وهي أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان، زهاء مليون شخص لأداء العمرة كل عام.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن قرارات التعليق مؤقتة لكنها لم تعلن عن موعد لانتهاء العمل بها. وجرى كذلك تعليق زيارات المسجد النبوي بالمدينة. ولم يتضح ما إذا كان موسم الحج الذي من المقرر أن يبدأ أواخر يوليو/ تموز سيتأثر بذلك أم لا.

وقالت وزيرة الخارجية رينتو مرسودي للصحفيين اليوم الخميس: ”تطبيق هذا القرار على الفور سيؤثر على مواطنينا لأنه في وقت الإعلان كان مواطنون إندونيسيون، وربما مواطنون من دول أخرى، قد توجهوا جوا إلى هناك“.

وتحاول الحكومة أن تقنع السلطات السعودية بالسماح للإندونيسيين الموجودين هناك بالفعل بإتمام مناسك العمرة.

ونقلت شبكة سي.إن.إن إندونيسيا عن مسؤول في وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية قوله: إن ما يزيد على 1100 معتمر توجهوا للسعودية اليوم الخميس من مطار جاكرتا، بينما طُلب من نحو 1500 آخرين تأجيل سفرهم.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مئات المعتمرين وقد تقطعت بهم السبل في مطار جاكرتا.

وقال يوكو أسمورو من جمعية منظمي الحج والعمرة لرويترز: إن ما بين 150 ألفا و 200 ألف معتمر يمكن أن يتأثروا بالتعليق على مدى الشهر المقبل.

وأضاف أسمورو أن المنظمين سيعيدون ترتيب رحلات العمرة، ”إلى أن تفتح الحكومة السعودية العمرة مجددا“.