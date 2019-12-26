السفير السعودي في إندونيسيا يلتقي والدة الشابة التي لم تر أمها 20 عاما (صور)

استقبل السفير السعودي في إندونيسيا عصام الثقفي اليوم الخميس والدة الشابة السعودية التي انقطع اتصالها بوالدتها قرابة 20 عامًا في قصة إنسانية أثارت تعاطفا كبيرا في المملكة.

ووعد السفير الثقفي بمواصلة الجهود للقاء الابنة في أقرب وقت، وأهدى الثقفي لمواطنة بلاده باسم السفارة هاتفا جوالا للتواصل الحي بابنتها .

سفير خادم الحرمين الشريفين #عصام_الثقفي @EsamAbid يلتقي اليوم بوالدة المواطنة السعودية التي انقطع اتصالها بابنتها قرابة ٢٠ عام ويعدها بمواصلة الجهود للقاء ابنتها في اقرب وقت ويهديها باسم السفارة هاتف جوال للتواصل الحي بابنتها . pic.twitter.com/lGUyhGrUaA — السفارة في إندونيسيا (@KSAembassyID) December 26, 2019

ونجحت الشابة السعودية في الوصول لوالدتها الإندونيسية ورؤيتها للمرة الأولى بعد نحو 20 عاما من الفراق في قصة إنسانية مؤثرة وجدت صدى واسعا في البلاد التي تكثر فيها الزيجات من الوافدات الأجنبيات اللاتي يقمن ويعملن في المملكة.

وبدأت الشابة السعودية في الآونة الأخيرة البحث عن والدتها الإندونيسية التي غادرت المملكة قبل نحو 20 عاما بعد وفاة زوجها السعودي، وكان عمر الشابة يومها نحو عامين فقط، لتجد في سجلات السفارة السعودية في جاكرتا ما يحقق حلمها.