السفير السعودي في إندونيسيا يلتقي والدة الشابة التي لم تر أمها 20 عاما (صور)

استقبل السفير السعودي في إندونيسيا عصام الثقفي اليوم الخميس والدة الشابة السعودية التي انقطع اتصالها بوالدتها قرابة 20 عامًا في قصة إنسانية أثارت تعاطفا كبيرا في المملكة.
ووعد السفير الثقفي بمواصلة الجهود للقاء الابنة في أقرب وقت، وأهدى الثقفي لمواطنة بلاده باسم السفارة هاتفا جوالا للتواصل الحي بابنتها .
سفير خادم الحرمين الشريفين #عصام_الثقفي @EsamAbid يلتقي اليوم بوالدة المواطنة السعودية التي انقطع اتصالها بابنتها قرابة ٢٠ عام ويعدها بمواصلة الجهود للقاء ابنتها في اقرب وقت ويهديها باسم السفارة هاتف جوال للتواصل الحي بابنتها . pic.twitter.com/lGUyhGrUaA
— السفارة في إندونيسيا (@KSAembassyID) December 26, 2019
ونجحت الشابة السعودية في الوصول لوالدتها الإندونيسية ورؤيتها للمرة الأولى بعد نحو 20 عاما من الفراق في قصة إنسانية مؤثرة وجدت صدى واسعا في البلاد التي تكثر فيها الزيجات من الوافدات الأجنبيات اللاتي يقمن ويعملن في المملكة.
وبدأت الشابة السعودية في الآونة الأخيرة البحث عن والدتها الإندونيسية التي غادرت المملكة قبل نحو 20 عاما بعد وفاة زوجها السعودي، وكان عمر الشابة يومها نحو عامين فقط، لتجد في سجلات السفارة السعودية في جاكرتا ما يحقق حلمها.
وساعد قيام الزوج السعودي الراحل، بتوثيق زواجه بشكل قانوني في السفارة، في سرعة الوصول للأم عبر جهود مشتركة لسفارة الرياض والسلطات الإندونيسية.
وتركت الأم ابنتها وغادرت المملكة مجبرة حسب ما قالت الابنة للمسؤولين في سفارة بلادها، قبل أن تجمعهما مكالمة الفيديو التي حضرت فيها المشاعر أكثر من الكلام بسبب عدم اتقان الأم للغة العربية ولا اتقان الابنة للغة والدتها الإندونيسية.
وتعد الإندونيسيات من أكثر الأجنبيات اللاتي لقين إقبالا من السعوديين على الزواج بهن لعدة اعتبارات بينها الدين الواحد، ورخص تكاليف الزواج، وبعض التفسيرات والفتاوى الدينية التي تبيح الزواج المؤقت.