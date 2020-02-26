السعودية توقف تأشيرات العمرة ”مؤقتا“ لمواجهة ”كورونا“

قررت الحكومة السعودية، تعليق الدخول إلى أراضيها لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي، مؤقتا، ضمن سلسلة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في وقت متأخر من ليل الأربعاء: ”بناء على توصيات الجهات الصحية المختصة في المملكة، قررت الحكومة اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية استباقية لمنع وصول الفيروس إلى المملكة وانتشاره، أولها تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا“.

كما قررت الحكومة –بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)- ”تعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد فيها خطرا“.

وشملت سلسلة الإجراءات أيضا ”تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول الخليج بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، ويستثنى من ذلك السعوديون الموجودون في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل المملكة حاليا، ويرغبون في العودة إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية، وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول“.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات ”مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة“.

وأهابت وزارة الخارجية السعودية ”بالمواطنين عدم السفر إلى الدول التي تشهد انتشاراً لفيروس كورونا الجديد“، مؤكدة ”دعم المملكة لكافة الإجراءات الدولية المتخذة للحد من انتشار الفيروس“.

ووصل فيروس كورونا إلى عدد من الدول القريبة والمحيطة بالمملكة، مثل البحرين والكويت.