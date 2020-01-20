السعودية تدين الهجوم على معسكر للجيش اليمني في مأرب

أدانت السعودية التي تقود تحالفا عسكريا لدعم الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن، اليوم الاثنين، الهجوم بصاروخ على معسكر للجيش اليمني الذي أدى إلى مقتل أكثر من 100 جندي ونُسب إلى ميليشيات الحوثيين.

وقالت مصادر عسكرية يمنية إن المعسكر يقع في محافظة مأرب التي تبعد 170 كيلومترا شرق صنعاء، مشيرة إلى أن الهجوم استهدف مسجدا داخل معسكر تابع للجيش اليمني أثناء صلاة المغرب مساء السبت.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان الاثنين عن إدانتها واستنكارها الشديد للهجوم واصفة إياه بـ ”الإرهابي الآثم“.

وبحسب الخارجية السعودية، فإن الهجوم على مسجد ”يعكس استهانة تلك الميليشيا الإرهابية بالمقدسات واسترخاصها للدم اليمني“.

ويأتي الهجوم غداة إطلاق القوات الحكومية بدعم من قوات التحالف عملية عسكرية واسعة ضد الحوثيين في منطقة نهم شمال شرق صنعاء. ولم يعلن المتمردون الحوثيون حتى الآن مسؤوليتهم عن الهجوم.