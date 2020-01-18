بلسان مقطوع.. العثور على الطفة اليمنية ”لجين“ بعد أيام من اختطافها في صنعاء

عثر مواطنون في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين الجمعة، على طفلة مفقودة ملقاة قي منطقة ”دار سلم“ جنوب صنعاء، بعد تعرّضها لتعذيب بشع وقطع لسانها، في جريمة جديدة مروعة هزت الشارع اليمني.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مصادر في صنعاء، أن الطفلة ”لجين“، البالغة من العمر 9 سنوات، وجدت على قيد الحياة قرب حديقة الحيوانات، في منطقة ”دار سلم“ جنوب المدينة، وهي في حالة صحية حرجة، بعد أن أبلغت أسرة الفتاة عن اختفائها يوم الخميس الماضي.

وتطابقت روايات المصادر، حول تعرض الطفلة لعملية تعذيب مروعة، قطع على إثرها لسانها، بينما ظهرت على جسدها حروق وآثار الضرب.

ولا تزال تفاصيل الجريمة وسر اختفاء الطفلة غامضة، في ظل ارتفاع معدلات الاختطاف والإخفاء التي تشهدها مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، شمال البلاد، خاصة في العاصمة اليمنية صنعاء.