ارتفاع تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة على السعودية خلال 2019

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار السعودية، اليوم الأحد نقلا عن أرقام لمؤسسة النقد العربي السعودي إن الاستثمارات الخارجية المباشرة إلي المملكة ارتفعت إلى 3.50 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2019 مقابل 3.18 مليار دولار قبل عام.

وقالت الهيئة وهي هيئة حكومية مسؤولة عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية، إنه ”تم في المجمل إنشاء 1130 شركة أجنبية في 2019 بزيادة 54 في المئة عن عام 2018“.

وأضافت أن هذه ”أكبر زيادة منذ عشر سنوات“.

وجعلت الحكومة السعودية زيادة الاستثمارات الأجنبية أحد أركان خطتها ”رؤية 2030“ لتنويع مصادر اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم، بحيث لا يعتمد فقط على العائدات النفطية.