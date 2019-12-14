عائلة محمد الشمراني منفذ هجوم فلوريدا تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة من حياته (فيديو)‎

كشفت عائلة السعودي محمد الشمراني، منفذ حادثة إطلاق النار داخل قاعدة عسكرية أمريكية بولاية فلوريدا، تفاصيل الساعات الأخيرة في حياته، بحسب تقرير مصور بثته فضائية ”إم بي سي“، اليوم السبت.

ولقي الشمراني حتفه برصاص الشرطة الأمريكية، بعدما قتل ثلاثة أشخاص داخل القاعدة العسكرية التي كان يتلقى تدريبه فيها.

وعرض تقرير فضائية ”إم بي سي“ مقابلة مع والد الشمراني وشقيقه.

وقال والده إن ”محمد اتصل بهم مساء يوم الخميس، حيث كان متوجهًا إلى مكان التدريب هناك، قبل الحادث بيوم، ولم يلحظوا على حديثه أي شيء، إلا اعتذارًا منه لعدم الاتصال بوالده بكثرة“.

ونفى الأب نفيًا قطعيًا أن يكون قد شك في أن ولده به أي ريبة أو شيء مخالف. وبالنسبة للحساب الخاص بابنه على ”تويتر“ والرسائل التهديدية التي قيل إنها ظهرت به قبل الحادث، قال إنه ”قد يكون هناك من اخترق الحساب ونشر الرسائل“.

واستدل على صحة كلامه بأن ”محمد اتصل بأخيه قبل الحادث وسأله كالمعتاد إذا كان يريد شيئًا، يشحن له جوالًا أو خلافه، أي أنه كان طبيعيًا ولا ينوي عملًا مثل الذي حدث“، مضيفًا أن السفارة تواصلت معه وأبلغته بأنه سيتم إرسال جـثة ابنه إلى المملكة.

وبيّن أن ”محمد كتب في وصيته الموجودة في ملفه أنه يريد أن يُدفن في المدينة“، مؤكدًا أنه ”لو لاحظ على ابنه شيئًا غير سليم، ولو واحدًا في المليون، لأبلغ عنه، وأنه يعرف ابنه جيدًا، ولا يصدق ما حدث. وقد عاش معه 20 عامًا، وكان يكلمه كل يوم 3 ساعات، وأنه خلال زيارته الأخيرة للمملكة قبل 10 شهور كان في أحسن حال“.

بدوره أكد عبدالله، شقيق الشمراني، أن ”محمد رزين وعاقل، ويحسب للأمور ألف حساب، فلا يمكن أن يقوم بالتخلي عن عائلته بهذه السرعة“، موضحًا ”أنه تواصل معه يوم الجمعة يوم الحـادث بين الظهر والعصر، أي قبل الحـادث بخمس أو ست ساعات، ولم يبدُ عليه أي شيء مريب أو مقلق“.

وأشار إلى أن أخاه تحدث مع والده ليرسل له دعوة لحضور حفل تخرجه الذي تبقى عليه شهر تقريبًا.

ويوم الخميس، زارت سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود القاعدة العسكرية في ولاية فلوريدا.

وقدمت السفيرة ”خالص تعازيها للمأساة التي وقعت الأسبوع الماضي، ولتعزيز تعاون المملكة العربية السعودية الكامل مع السلطات الأمريكية في التحقيق بهذا الحادث“.

وتعهدت بـ“متابعة التحقيق، وتقديم أي مساعدة ممكنة لتسريعه“.

وبعد أيام من الحادثة، قرر البنتاغون تعليق كل عمليات التدريب الجارية حاليًا على الأراضي الأمريكية لعسكريين سعوديين.