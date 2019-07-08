السفيرة السعودية ريما بنت بندر تسلم أوراق اعتمادها للرئيس ترامب (صورة)‎

قالت وزارة الخارجية السعودية، في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، إن سفيرة الرياض الجديدة لدى واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود، سلمت أوراق اعتمادها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي في موقع ”تويتر“، صورة للأميرة ريما بجانب الرئيس ترامب الذي كان يحمل بيده أوراق اعتماد سفيرة الحليف الوثيق لواشنطن، السعودية.

الأميرة @rbalsaud سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية تقدم أوراق اعتمادها للرئيس الأمريكي pic.twitter.com/itirnNbDA8 — وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) July 8, 2019

وكانت الأميرة ريما قد بدأت عملها الدبلوماسي في السفارة السعودية بواشنطن يوم الخميس الماضي بعد أن عيّنتها بلادها في فبراير/شباط الماضي، سفيرة للرياض لدى واشنطن التي ترعرعت فيها الأميرة الشابة إبان عمل والدها الأمير بندر في منصب السفير على مدى 22 عامًا.

وكانت الأميرة ريما تشغل قبيل تعيينها سفيرة في واشنطن، منصب وكيلة رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي منذ أغسطس/آب من 2016، ورئيسة لمجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2017.

وترعرت الأميرة ريما في واشنطن، إذ رافقت والدها وعائلتها إلى الولايات المتحدة في العام 1984 عندما تم تعيين الأمير بندر بن سلطان في منصب السفير ذاته الذي باتت تشغله، وهناك أكملت تعليمها وتخرجت في إحدى جامعات العاصمة الأمريكية.

وعاصر السفير السعودي الأسبق ووالد السفيرة الحالية، خلال فترة عمله التي استمرت حتى العام 2005، خمسة رؤساء أمريكيين، وعشرة وزراء خارجية، وأحد عشر مستشارًا للأمن القومي، وكان ذا نفوذ واسع في الولايات المتحدة الأمريكية وصانعي السياسات فيها.