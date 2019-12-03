محكمة ألمانية تلغي حظرًا على صادرات المركبات المدرعة للسعودية

ألغت محكمة ألمانية اليوم الثلاثاء، حظرًا فعليًا فرضته الحكومة على صادرات المركبات المدرعة إلى السعودية، في أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وذكرت محكمة إدارية في فرانكفورت أن السلطة المعنية بالرقابة على الصادرات في الحكومة الألمانية تقاعست عن الوفاء بالمتطلبات الرسمية عندما سحبت تصريح تصدير 110 مركبات مدرعة للقوات البرية السعودية.

وذكر مصدر قضائي بأن الشركة محل الجدل هي راينميتال.

وقالت المحكمة إن طريقة إلغاء رخصة التصدير أشارت إلى أن السلطات كانت تحاول تفادي الاضطرار لدفع تعويض.

ويمكن للحكومة الألمانية الطعن على الحكم.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من وزارة الاقتصاد، المسؤولة عن تراخيص صادرات الأسلحة، ولا من راينميتال.