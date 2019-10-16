سفير سعودي بارز: لا أدلة ملموسة ضد سعود القحطاني في قضية خاشقجي (فيديو)

أوضح السفير السعودي في بريطانيا الأمير خالد بن بندربن سلطان حقيقة وضع المستشار السعودي السابق سعود القحطاني والذي أعفي من منصبه بعد حادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي العام الماضي.

أمير سعودي بارز يتحدث عن آخر تطورات التحقيق مع سعود القحطاني في قضية خاشقجي تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الأربعاء، ١٦ أكتوبر ٢٠١٩

وراجت الكثير من الشائعات التي تداولها الإعلام القطري حول المستشار القحطاني.

وكشف الأمير خالد في فعالية بلندن أن سعود القحطاني يخضع للتحقيق من داخل منزله بعد أن تم عزله من منصبه.

وأكد الأمير أنه لم تظهر لدى الحكومة السعودية أدلة ملموسة على ما فعله بشأن الواقعة، معتبرًا أنه قد تكون هناك صلات محتملة ، ”ولكن لم تتم إدانته بأي شيئ“.

وأضاف الأمير بخصوص القحطاني: ”لم نحصل على أدلة قاطعة تقول إنه متورط، حاولنا مع أصدقائنا في اسطنبول أو أنقرة للحصول على المعلومات، لكنهم لا يرغبون في تشارك المعلومات معنا ليس لدينا الكثير لنتشاركه معهم لأن ما حدث حدث في اسطنبول وليس في السعودية“.