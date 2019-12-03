السعودية وروسيا تبحثان التعاون في مكافحة الإرهاب والفساد

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بحثت السعودية وروسيا، الثلاثاء، تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات مكافحة الإرهاب والفساد والجرائم العابرة للحدود. جاء ذلك خلال لقاء النائب العام السعودي سعود بن عبدالله المعجب، مع نظيره الروسي يوري تشايكا، في الرياض اليوم، خلال زيارة (غير محددة المدة) يجريها الأخير للمملكة، وفق وكالة الأنباء الرسمية (واس). وتطرق اللقاء إلى ”التعاون والتنسيق القانوني بين النيابة…