أول لقاء بين الوالدين المفجوعين.. مشعل ممدوح آل علي يعزي والد عبدالعزيز الفغم (فيديو)

أظهر مقطع فيديو، لحظة تقديم الدكتور مشعل ممدوح آل علي، والد ممدوح بن مشعل آل علي، قاتل الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز، اللواء عبدالعزيز الفغم، العزاء لوالد الأخير الشيخ بداح.

وقال نشطاء سعوديون تداولوا مقطع الفيديو، إن الدكتور مشعل قدّم واجب العزاء للشيخ بداح، أثناء حضورهما صلاة الجنازة على اللواء عبدالعزيز الفغم مساء اليوم بالحرم المكي.

#عبدالعزيز__بداح_الفغم والد القتيل يعزي والد #عبدالعزيز_الفغم رحمه الله وأسكنه فسيح جناته برفقة سعد الشثري pic.twitter.com/BtksNuNvc8 — أ. تقي الدين (@wadag112) September 29, 2019

وكانت حسابات بمواقع التواصل، قد نقلت تفاصيل لا يمكن لـ“إرم نيوز“ الجزم بصحتها، تفيد بأن القاتل هو ابن عضو مجلس الشورى الدكتور مشعل آل علي، وعمته الأميرة مشاعل بنت ممدوح آل علي شقيقة والدة طليقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، كما ادعى آخرون أن القاتل يعمل موظفًا في نزاهة.

وفي وقت سابق من هذه الليلة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا من داخل المنزل الذي قتل فيه اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقتل اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ليل السبت/ الأحد، في مدينة جدة.

وكان الراحل حارسًا شخصيًا للملك عبدالله بن عبد العزيز، وبعد وفاته أصبح حارسًا شخصيًا للملك سلمان بن عبدالعزيز.