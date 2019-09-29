ممدوح بن مشعل آل علي.. من هو قاتل عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي الملك سلمان؟

أكدت شرطة مكة المكرمة ما كان تم تداوله خلال الساعات الماضية من أن قاتل حارس الملك سلمان الشخصي اللواء بالحرس الملكي بدالعزيز بن بداح الفغم، هو صديق له يدعى ممدوح بن مشعل آل علي.

وقالت الشرطة إن دافع الجريمة هو خلاف شخصي بين الإثنين تطور بعد نقاش بينهما ليخرج ممدوح بن مشعل آل علي ويعود بسلاح ناري ويطلق النار على اللواء الفغم ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.

وأوضحت أن القاتل رفض الاستسلام للجهات الأمنية وتحصن بداخل موقع في مسرح الجريمة حيث قتل في اشتباكات نارية مع الشرطة.

وتداولت حسابات بمواقع التواصل معلومات إضافية عن القاتل وصورة له، حيث كتب حساب باسم خالد بن محمد ”هذا هو قاتل اللواء الفغم ممدوح مشعل ممدوح ال علي“.

#عبدالعزيز_الفغم هذا هو قاتل اللواء الفغم ممدوح مشعل ممدوح ال علي pic.twitter.com/zaVpnZVPHW — .????‏خالد بن محمّد???? (@khalde797) September 29, 2019

وتداولت حسابات بمواقع التواصل تفاصيل لا يمكن لـ“إرم نيوز“ الجزم بصحتها بأن القاتل هو ابن عضو مجلس الشورى الدكتور مشعل ال علي.

#عبدالعزيز_الفغم

الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته

خدم وطنه وملوكه مخلصا لله

وكسب حب الشعب حيا وميتا .

قاتله هو ممدوح مشعل ممدوح ال علي

أبن عضو مجلس الشورى

الدكتور مشعل ال علي

صديق قديم وبينهم خلاف تطور لحد القتل .

وهذه صورة للقاتل ممدوح بن مشعل ال علي pic.twitter.com/PRAPASufEr — ضيدان بن محمد النضارة ???????? (@dh5dh) September 29, 2019

ولفت مغردون بتويتر إلى أن آل علي عائلة معروفة ولها جذور تاريخية في زعامة حائل.

كما ادعى آخرون أن القاتل يعمل مع الفغم في الحرس الملكي وهو ما لم يتسن على الفور لـ“إرم نيوز“ التثبت من صحته.