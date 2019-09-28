إذاعة قطرية تفصل موظفًا بث أغنية عن الملك سلمان (فيديو)

إذاعة قطرية تفصل موظفًا بث أغنية عن الملك سلمان (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أصدرت إذاعة قطرية قرارًا بفصل أحد موظفيها، بعد بثه أغنية تمجّد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، تحت عنوان ”أنت الملك“ للفنان العماني ماجد المخيني.

وقالت إذاعة ”مزاجي إف إم“، في بيان عبر صفحتها الرسمية على ”تويتر“: ”نود أن نوضح أن الأغنية نزلت بصوت الفنان العماني/ماجد المخيني، ضمن مجموعة أغنياته المجدولة في القناة والمسجلة بطريقة (الجلسة)“.

الموظف قال خلال تحقيقات أجرتها إدارة الإذاعة بأن عنوان الأغنية كان مكتوبًا بالخطأ باسم ”أنت مثلك“، لكن الإدارة اعتبرت ذلك ”استهتارًا وعدم تحرّي الدقة“، إذ قام الموظف بجدولة الأغنية في منوعات الأغاني دون سماع محتواها.

وأعلن البيان أنّ ”إدارة الإذاعة أصدرت قرارًا بفصل الموظف مع إحالته للشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة“.

وقدمت القناة اعتذارها عمّا سمّته ”الخطأ“، الذي جاء بعد موجة تغريدات من قبل قطريين طالبوا بمحاسبة المسؤولين عن خطأ بث الأغنية في ظل الأزمة بين البلدين.

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