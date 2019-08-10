التحالف العربي يقول إن لديه تفاصيل عن مقتل شقيق زعيم الحوثيين

قال التحالف العربي في اليمن إن تفاصيل مقتل إبراهيم، شقيق زعيم ميليشيات الحوثيين عبد الملك الحوثي، ستعلن لاحقًا، دون أن يقر بصورة مباشرة إن كان استهدفه كما قال الحوثيون.

وفي مداخلة هاتفية مع قناة ”العربية“ السعودية، مساء الجمعة، قال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، إن ”قائمة المطلوبين لدى التحالف من المليشيات الحوثية، إحدى أولويات التحالف للتعامل مع الشخصيات الإرهابية والمسؤولة عن إطلاق الصورايخ البالستية وتهديد أمن اليمن والسعودية والأمن الدولي“.

وأضاف المالكي: ”هناك رصد مستمر لهؤلاء المطلوبين، وتتم متابعتهم“.

وسبق أن أعلنت السعودية التي تقود التحالف في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، قائمة تضم 40 اسمًا لقيادات وعناصر مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ ودعم أنشطة الحوثي، بينهم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، وأشقاء (ليس بينهم إبراهيم الحوثي).

ورصدت الرياض آنذاك، مكآفات مالية لمن يدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض عليهم أو تحديد أماكن تواجدهم.

واستطرد متحدث التحالف: ”إعلان أي تفاصيل عن مقتل إبراهيم الحوثي قد لا يكون مناسبًا الآن لأمن المعلومات، ولكن سيتم الإعلان عن بعض التفاصيل لاحقًا“، وفق ما أوردته العربية.

وأعلنت قناة المسيرة التابعة للمليشيات الحوثية ظهر أمس الجمعة مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، في العاصمة اليمينة صنعاء.

وزعمت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين أن القيادي الشاب ”تعرض لعملية اغتيال“، مشيرة إلى أن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية نفذتها، دون تقديم تفاصيل أكثر.

وذكر مصدر أمني لوكالة ”رويترز“ أن الحوثي ”عُثر عليه ميتًا داخل منزله في منطقة حدة، جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء، وأن الحركة نشرت قوات إضافية في أنحاء المدينة“.