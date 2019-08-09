قيادي حوثي يدعو لاجتماع ”أهم المكونات اليمنية“ لوقف إطلاق النار‎

دعا قيادي في ميليشيات الحوثي، يوم الجمعة، إلى اجتماع لممثلين رسميين من جماعته وحزبي الإصلاح والمؤتمر والمجلس الانتقالي؛ من أجل وقف شامل لإطلاق النار، حتى يتم الاتفاق على تشكيل سلطة انتقالية.

وجاءت الدعوة التي تجاهلت الحكومة الشرعية، في تدوينة عبر موقع ”فيسبوك“، نشرها عضو المجلس السياسي لميليشيا الحوثي محمد البخيتي.

وقال البخيتي إنه ”يرى أن يستعيد اليمنيون زمام المبادرة، وذلك بأن يجتمع ممثلون رسميون عن كل من الحوثيين وحزبي المؤتمر والإصلاح والمجلس الانتقالي، في أي مكان، لترتيب وقف شامل لإطلاق النار في كل الجبهات، مع بقاء كل طرف في موقعه حتى يتم الاتفاق على تشكيل سلطة انتقالية مقبولة من جميع الأطراف وبمشاركة بقية المكونات“.

وخاطب القيادي الحوثي ”الإخوة في حزب الإصلاح، وفي المجلس الانتقالي“، مؤكدًا أن الوقت ”ما زال مبكرًا للحديث عن الحسم العسكري“.

ووفق البخيتي، فإن ”هذه السلطة الجديدة ستكون المعنية ببسط سلطة الدستور والقانون على مختلف المحافظات، وتمثيل اليمن في المحافل الدولية حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية“.

ولفت القيادي الحوثي إلى أنه إذا ما اتفقت هذه القوى الرئيسية فيما بينها، ”فسنستعيد قرارنا، ولن يستطيع الخارج التدخل والتأثير عليه“، فيما لم ترد على الفور تعليقات من الجهات المعنية التي وجه لها القيادي الحوثي الدعوة.