مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي شقيق عبدالملك الحوثي

مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي شقيق عبدالملك الحوثي

أعلنت قناة ”المسيرة“ التابعة لميليشيات الحوثي، اليوم الجمعة، مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي شقيق زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، ولم تحدد جماعة الحوثي تاريخ الوفاة ولا مكانها.

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