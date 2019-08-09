مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي شقيق عبدالملك الحوثي

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أعلنت قناة ”المسيرة“ التابعة لميليشيات الحوثي، اليوم الجمعة، مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي شقيق زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، ولم تحدد جماعة الحوثي تاريخ الوفاة ولا مكانها.